Auto in fiamme a Madonna dell'Olmo in via Valle Po: nessuna conseguenza

Una vecchia panda risalente agli anni Novanta è andata a fuoco a Madonna dell'Olmo in via Valle Po intorno alle 12 di oggi, martedì 21 gennaio.



Sul posto è intervenuta la squadra della prima partenza dei vigili del fuoco di Cuneo che ha prima spento il rogo e poi provveduto alla messa in sicurezza e bonifica dell'area.



La vettura bruciata è stata trasportata presso un autodemolitore.



Non vi sono state conseguenze su traffico, cose o persone. L'intervento si è concluso rapidamente senza complicazioni.