Dimar SpA festeggia 50 anni di attività: un traguardo che guarda al futuro

Dimar S.p.A è orgogliosa di festeggiare i suoi primi 50 anni di attività: un traguardo significativo che racconta la storia di un’Azienda nata nel cuore del Piemonte e cresciuta fino a diventare uno dei principali protagonisti della distribuzione organizzata nel Nord-Ovest d’Italia, con una rete capillare di punti vendita fortemente connessa con il territorio e con le comunità locali.

LE TAPPE PRINCIPALI DI UN PERCORSO LUNGO 50 ANNI

Fondata nel 1975 con l’apertura a Roreto di Cherasco del primo Cash&Carry, ai suoi esordi Dimar S.p.A. opera esclusivamente nel settore della vendita alimentare all’ingrosso, per accelerare presto il passo con l’apertura del primo Supermercato ad insegna Maxisconto nel 1978, con una massiccia evoluzione della struttura e della varietà dei servizi offerti. Nel 1997 inizia a sviluppare una rete di punti vendita in franchising con insegna Ok Market, ampliando progressivamente la propria presenza sul territorio e sostenendo le imprese locali con un modello di collaborazione vincente.

Negli anni a seguire Dimar S.p.A. continua a consolidare e arricchire il proprio modello di business, fino ad arrivare nel 2016 alla conversione progressiva e capillare di tutti i punti vendita al dettaglio, con gestione diretta, sotto l’insegna Mercatò, per riunire sotto un unico marchio qualità, convenienza, servizio, valorizzazione delle produzioni locali e un’attenzione sempre maggiore al proprio impatto ambientale. Inoltre, per raccogliere le sfide legate all’evoluzione digitale, negli anni a seguire arriva la spesa on line (www.mercato.cosicomodo.it), con Mercatò Drive (ritiro in punto vendita) e Mercatò a casa (consegna a domicilio). Nel 2022 nasce l’App MyMercatò, per un’esperienza di spesa ancora più evoluta e personalizzata. Nel corso di mezzo secolo, Dimar ha ampliato la propria rete sul territorio di Piemonte e Liguria con le insegne Mercatò, Mercatò Local, Mercatò extra, Mercatò Big, Catering, Dimar Cash&Carry, Ok Market e Maxisconto. Dimar ha saputo cogliere le opportunità offerte da un mercato in continua evoluzione, mantenendo fermi i propri valori, fino a contare oggi:

• Oltre 270 punti vendita, con gestione diretta e in franchising, dislocati in Piemonte e Liguria

• Oltre 4400 collaboratori che, con dedizione e passione, ogni giorno contribuiscono al successo del Gruppo

• Oltre 640.000 clienti serviti ogni settimana nei supermercati a gestione diretta, un risultato che riflette la fiducia e la fedeltà dei consumatori nell’offerta proposta.

LA VISIONE STRATEGICA DI UN FUTURO RESPONSABILE E INCLUSIVO

A corredo dell’impegno di Dimar S.p.A. verso una crescita responsabile proiettata al futuro, la pubblicazione nel 2024 del primo Bilancio di Sostenibilità redatto su base volontaria, un documento che segna un passo fondamentale nel percorso di responsabilità sociale e ambientale del gruppo. Il Bilancio, che analizza le performance raggiunte nell’anno 2023, sottolinea l’impegno dell’Azienda verso la creazione di valore condiviso per i propri Collaboratori, Fornitori, Ambiente e Territorio.

L’obiettivo complessivo è quello di contribuire attivamente al miglioramento della qualità della vita delle persone e a un futuro più etico, inclusivo e sostenibile, in linea con gli standard internazionali e con le aspettative degli stakeholders. Simona e Alessandro Revello, rispettivamente Presidente e CEO alla guida dell’Azienda, hanno voluto condividere il significato di questo importante anniversario: “Raggiungere il traguardo dei 50 anni di attività è per noi motivo di grande orgoglio, ma soprattutto è una responsabilità. Dimar S.p.A. è cresciuta negli anni grazie al lavoro e alla dedizione di tante persone: dai nostri collaboratori ai fornitori, fino ai clienti, che ogni giorno ci scelgono. Questo anniversario non è solo un momento per celebrare i successi del passato, ma soprattutto uno stimolo per il futuro. Continueremo a lavorare con lo stesso impegno e la stessa determinazione per affrontare le ambiziose sfide del nostro tempo, perseguendo i nostri obiettivi di sviluppo sostenibile e contribuendo attivamente alla crescita del nostro territorio, con un approccio inclusivo e rispettoso verso le generazioni future. Ieri, oggi e domani.”

Il 2025 è un anno speciale, in cui Dimar si prepara a festeggiare con Clienti, Collaboratori e Fornitori, attraverso Eventi promozionali ed altre importanti iniziative, che saranno progressivamente comunicate nei punti vendita, sulle pagine social del Gruppo e attraverso altri canali di informazione. www.dimar.it www.mymercato.it