Saluzzo, eViso conferma: 1.100 investitori da oltre 20 paesi del mondo

eVISO S.p.A. – società di tecnologia (COMMOD-TECH), quotata all’EGM, con una infrastruttura di intelligenza artificiale proprietaria che opera nel settore delle materie prime (luce, gas, mele) – comunica che, da un’analisi effettuata sul proprio azionariato, gli azionisti della Società hanno superato quota 1.100[1], confermando la fiducia riposta nella visione e nelle strategie aziendali. Il flottante si distingue per una composizione internazionale di grande rilievo, includendo investitori provenienti da oltre 20 nazioni, tra cui Stati Uniti, Cina, Francia, Germania, Corea del Sud, Kuwait, Canada, Svizzera, Regno Unito, Lussemburgo e Paesi Bassi. Questo dato sottolinea la capacità della società di attrarre capitali globali e di posizionarsi come attore di riferimento nel panorama finanziario internazionale.

Tra gli azionisti figurano importanti fondi pensione e savings plan statunitensi, compresi quelli dell'Alaska, con una presenza che spazia da Los Angeles a New York. Inoltre, eVISO è inclusa in vari indici internazionali dedicati alle Small Cap e, per la prima volta, è rappresentata anche in strumenti come ETF internazionali focalizzati sulle Small Cap. Questa evoluzione testimonia l'efficacia della strategia di comunicazione finanziaria della società.

Un altro dato significativo è la presenza di oltre 50 investitori istituzionali, un segnale chiaro della credibilità e della solidità di eVISO agli occhi dei principali operatori finanziari globali. Gianfranco Sorasio, Amministratore Delegato di eVISO, ha commentato: “La presenza su indici e strumenti finanziari internazionali di primo piano nel segmento Small Cap e la fiducia degli investitori istituzionali italiani sono la conferma che il modello di business di eVISO è efficace e convincente in Italia, in Europa e nel mondo”.