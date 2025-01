Slalom gigante Plans de Corones: fuori per influenza la borgarina Marta Bassino

Marta Bassino non prenderà parte al Gigante Plans de Corones in programma per oggi (martedì 21 gennaio).

La notizia è stata data nella mattinata odierna, a poca distanza dall’inizio della gara, dalla FISI: la borgarina – che sarebbe dovuta scendere con il numero 8 - si è trovata invece costretta a rinunciare al gigante “per il protrarsi di uno stato influenzale”. Assente per lo stesso motivo anche Katharina Liensberger. Si tratta del secondo stop dopo quello - causato da un errore tecnico - vissuto nella gara di Cortina.

Occhi puntati allora su Federica Brignone, prima in classifica generale dopo il grande weekend di Cortina a 106 punti da Camille Rast: nella prima discesa ha totalizzato 27 centesimi di vantaggio. Alle 13.30 si giocherà la seconda frazione di gara.