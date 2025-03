Acceglio, domani il secondo Memorial Sara Fina sulla pista di fondo di Chiappera

Domani si svolgerà il secondo Memorial Sara Fina, organizzato dallo Sci Club Valle Maira in ricordo della sua atleta, maestra e allenatrice.



Sara, mamma di due bambini e moglie di Matteo Bassino, cognata di Marta, abitava a Borgo San Dalmazzo ed è scomparsa prematuramente appena 30enne nel 2023. Profondo fu il cordoglio dello Sci Club Valle Maira e del mondo sportivo che a lungo aveva frequentato, dedicandosi allo sci di fondo in cui si era distinta in numerose gare e proseguendo come istruttrice.



La gara di sci di fondo si terrà in località Chiappera nel Comune di Acceglio, le iscrizioni resteranno aperte fino alle 14 di oggi, sabato 22.



Il ritrovo per chi vorrà partecipare è domani mattina, domenica 23 marzo, presso la pista di fondo di Chiappera. La competizione avrà inizio alle 10 e scenderanno in pista le categorie dei più giovani per concludere con quelle dei più grandi.

Sarà, inoltre, allestito un punto di ristoro per il pranzo grazie alla Pro Loco per il quale non occorre prenotazione.



Info e prenotazioni per la gara:

+39 327 22 70 13 7 (Paolo, Sci Club Valle Maira)