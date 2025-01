Un successo il confronto Fiöi del Cuneo Volley con Odette Giuffrida

Una serata di grande partecipazione, un confronto importante a cui hanno partecipato i Fiöi e le Fie del Cuneo Volley con le loro famiglie, diverse società sportive (in particolare di Judo) e le istituzioni locali, sportive e non. Nel palazzetto dello sport di Cuneo si sono radunati circa 200 spettatori per il primo appuntamento de 2025 del progetto Fiöi legato alla “Formazione personale” dei giovani atleti. Grazie alla collaborazione con Bellerofonte eventi, è stato possibile aprire l’evento a tutta la cittadinanza in modo gratuito.

La prima ospite a confrontarsi e a raccontare la propria esperienza di vita sia sportiva che non, è Odette Giuffrida, campionessa mondiale in carica di Judo 52kg e già medaglia olimpica a Rio e Tokyo. Un’emozione dopo l’altra, perché dietro alle vittorie ci sono tante sconfitte, c’è tanta sofferenza, tanta tenacia. La promessa alla nonna di diventare campionessa mondiale, la delusione delle nove volte in cui non c’è riuscita, si sono moltiplicate e trasformate in gioia quando nel 2024 ad Abu Dhabi si è laureata Campionessa del Mondo.

A presentare la serata e ad intervistare la campionessa, Ilaria Blangetti giornalista presso La Stampa, che ha saputo coinvolgere ed emozionare: « Sicuramente quello che mi ha colpito del suo racconto è stata la lucidità con la quale parla di quello che ha vissuto e sa dare un nome alle emozioni che l’hanno attraversata sia nelle vittorie, ma anche e soprattutto nei momenti difficili. Ho sentito soprattutto l’empatia che sprigiona e la serenità del suo vissuto sportivo; una persona molto positiva che è riuscita a raccontare quelli che sono gli aspetti più difficili della vita dello sportivo che sono le sconfitte, in modo molto sereno e conscio, segno che le ha proprio metabolizzate e sa lavorarci».

Al termine del primo appuntamento il presidente del Cuneo Volley, Gabriele Costamagna, organizzatore di questa seconda stagione, appoggiando in prima persona con la propria azienda Bellerofonte il progetto Fiöi: « Sono molto contento che Odette abbia accettato di essere nostra ospite e soprattutto che non abbia avuto filtri nel raccontare ai nostri ragazzi e a tutti gli spettatori i vari aspetti dello sport. Durante la serata ha detto una cosa che mi è rimasta -“Ho perso 9 titoli mondiali prima di vincerne uno.” - beh, io sono 8 anni che perdo, quindi ho speranza!».

Un raccontarsi quello di Odette Giuffrida, che ha catturato l’attenzione dei giovani atleti e non solo. Alla domanda di uno dei nostri Fiöi, la risposta ha fatto pensare tutti: « L’avversaria più forte contro cui ho combattuto? Me stessa!».

Durante la serata è stato presentato il Fondo Filantropico “G.I.U. Giovani Insieme Uniti”, costituito a fine 2024 nell’ambito della Fondazione Italia per il Dono Ente Filantropico a supporto di attività ed eventi di carattere sociale/formativo/educativo rivolti ai settori giovanili delle associazioni sportive.

La Fondazione Italia per il Dono Ente filantropico (F.I.Do), costituita nel 2014, è il primo intermediario filantropico in Italia che opera senza limiti territoriali. La Fondazione si impegna a rimuovere le barriere alla solidarietà, promuovendo e diffondendo la cultura del dono. Grazie alla sua attività, ha raccolto donazioni per oltre 50 milioni di euro, offrendo strumenti innovativi per semplificare la gestione delle iniziative filantropiche.