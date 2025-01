Cuneo, il tema della rassegna “8 marzo è tutto l’anno” sarà “InsiAmo”

Si è svolta la scorsa settimana, nel pomeriggio di giovedì 16 gennaio, la prima riunione del tavolo di lavoro per l’organizzazione della rassegna “8 marzo è tutto l’anno”, che si svolgerà nel periodo della Festa della Donna. In una sala Consiglio gremita per l’occasione - oltre cinquanta i presenti - è stato annunciato il tema di quest’anno, che sarà “InsiAmo”. Una fusione tra le parole “insieme” e “amo”, che intende trasmettere un messaggio forte, come spiegato da Cristina Clerico, assessora a Parità e Antidiscriminazioni: “L’invito che vogliamo lanciare è quello di andare al di là delle barriere, degli steccati e dei contrasti, dando l’idea di tante pluralità che si incontrano, restando insieme l’uno accanto all’altra, indipendentemente dal genere”. Un concetto ripreso dalla locandina della rassegna – anch’essa presentata in sala Consiglio -, che ritrae un gruppo di persone che “insieme” formano un cuore, rappresentazione simbolica dell’amore.

A introdurre l’incontro è stata la sindaca di Cuneo, Patrizia Manassero, che ha sottolineato l’efficacia del metodo di lavoro portato avanti dal tavolo “Laboratorio Donna”. “Un metodo di lavoro che replicheremo anche in altre occasioni, ad esempio per il tavolo della Pace – ha detto la prima cittadina dopo i saluti di rito -. L’intenzione è quella di estenderlo anche ad altri momenti della vita culturale della città”. La Sindaca ha colto l’occasione per presentare la nuova dirigente del settore Cultura, Michela Ferrero, sotto il quale rientra il servizio Parità e Antidiscriminazioni, sottolineando l’attenzione di palazzo Civico alla parità nei concorsi pubblici: “Con soddisfazione, in breve tempo siamo passati dall’avere otto dirigenti uomini ad una situazione quasi equivalente (cinque a tre), questo ci permette di avere una gestione più plurale di tutta la macchina comunale”.

L’incontro è poi proseguito con i contributi dei rappresentanti di enti e associazioni che partecipano al tavolo. Negli interventi è emerso il successo delle iniziative del progetto “Esprimi il tuo no alla violenza” (“Stracôni in red” e “Crea il tuo origami” n.d.r.), nel contesto della rassegna autunnale “8 marzo è tutto l’anno” che, come ha ricordato l’assessora Clerico, è incentrata sul tema dell’eliminazione della violenza sulle donne, mentre la rassegna primaverile “mantiene un focus particolare sull’empowerment e sulla parità in senso stretto”. I prossimi appuntamenti del “Laboratorio Donna” sono in programma il 12 giugno e il 18 settembre, sempre alle 14.30, nella sala del Consiglio Comunale di Cuneo. Nelle prossime settimane verrà reso noto il programma definitivo di “8 marzo è tutto l’anno”, che comprenderà incontri, visite guidate, spettacoli, mostre, concerti e tanti altri appuntamenti.