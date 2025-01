Non sai cosa fare dopo la terza media? Scopri il tuo talento al Centro AFP di Cuneo: corsi di formazione per un futuro su misura per te!

Sei in terza media e non sai ancora quale strada prendere? AFP è qui per aiutarti a scoprire le tue passioni e trasformarle in una professione! Con un'offerta formativa pensata per i giovani, il Centro AFP di Cuneo ti offre l'opportunità di apprendere e crescere in un ambiente stimolante e su misura per le tue esigenze.

In AFP crediamo nel talento unico di ogni ragazzo e ragazza. Ecco perché i nostri corsi sono progettati per valorizzare le tue potenzialità, rispettando i tuoi tempi e accompagnandoti passo dopo passo verso il tuo futuro. Con un approccio pratico e innovativo, ti garantiamo un'esperienza formativa di alta qualità, che unisce teoria e pratica, per prepararti al meglio al mondo del lavoro.

Ti aspettiamo anche a Cuneo: due percorsi, un mondo di opportunità

Se sogni di lavorare nel mondo del benessere e dell'estetica, il Centro AFP di Cuneo ha ciò che fa per te! Scopri i nostri corsi dedicati ai giovani con la passione per la cura della persona:

Questo corso è perfetto per chi ama il mondo dell'estetica e vuole imparare a prendersi cura della bellezza e del benessere altrui. Imparerai tecniche di trattamento estetico avanzate e scoprirai come rendere ogni cliente più felice e sicuro di sé.

Alla fine del percorso triennale con esito positivo, l'allievo consegue la Qualifica regionale di operatore del benessere/profilo estetista e può decidere poi di frequentare l'ulteriore quarto anno, con valenza abilitante all'esercizio dell'attività professionale.

Hai una passione per i capelli e sogni di diventare parrucchiere? Questo percorso ti insegnerà tutto ciò che c'è da sapere sulle tecniche di taglio, acconciatura e styling, preparandoti a realizzare look personalizzati e di tendenza. Dopo il terzo anno di Acconciatura è possibile frequentare il Diploma abilitante Tecnico dell’acconciatura.

Cosa ti offriamo?

Laboratori attrezzati: potrai mettere subito in pratica quello che impari.

Docenti esperti: professionisti del settore pronti a guidarti con passione e competenza.

Stage formativi: un ponte diretto verso il mondo del lavoro.

Un ambiente accogliente: al Centro AFP di Cuneo troverai compagni di viaggio e docenti pronti a supportarti in ogni momento.

Non aspettare! Il Centro AFP di Cuneo ti aspetta per aiutarti a realizzare i tuoi sogni. Scegli il corso che fa per te e inizia a costruire una carriera che ti rispecchi davvero.

Per dettagli, visita il sito ufficiale!

CODICE MECCANOGRAFICO CENTRO DI CUNEO: CNCF004001

CONTATTI

Centro di Cuneo

+39 0171 693760

erica.laschi@afpdronero.it

I corsi sono gratuiti, in attesa di presentazione, approvazione e finanziamento da Fondi Regionali, Statali e dal FSE+ 2021/2027 e per il Sistema Duale dal PNRR (Missione 5 - Componente 1 - Investimento 1.4 "Sistema Duale").