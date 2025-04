L’Unitre Cuneo presenta Mario Soldati

Lunedì 5 maggio 2025, sempre al cinema Monviso, ore 15,30, per le conferenze proposte dall’Università della Terza Età in esclusiva ai propri Associati, l’argomento trattato da Daniela Brnagozzi sarà: “I racconti perfetti di un torinese che ha fatto tanti mestieri”.

La conversazione mirerà a tratteggiare la figura di Mario Soldati (1906-1999), artista eclettico, che nella sua lunga vita ha sperimentato molte e diverse attività: dalla critica d’arte alla letteratura, dal cinema alla televisione.

Un po’ dimenticato oggi, la sua grandezza come scrittore risulta evidente soprattutto in un genere in cui eccelleva e cioè il racconto lungo e, per questo, se ne analizzeranno alcuni di quelli più belli, soffermandoci su uno (Fuga in Francia), che ha per sfondo il Piemonte e la montagna della val Susa da lui tanto amata.

Daniela Bernagozzi : insegnante al Liceo Peano Pellico di Cuneo, si occupa di storia ed ha pubblicato con Primalpe: Dal piccolo stato alle cento città (2011), Matè: vita solitaria e randagia del pittore Matteo Olivero (2014) e Hans Clemer in Valle Maira (2105).

Di lei sta uscendo per le edizioni DeFerrari di Genova il romanzo-biografia: Costa San Giorgio: un amore di Montal.