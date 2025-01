Cuneo Volley: partnership con Lilium Spazio Medico

Lilium Spazio Medico è il nuovo poliambulatorio nel cuore di Cuneo, che prevede un accompagnamento costante per aiutare le persone di ogni età a perseguire attivamente uno stile di vita sano, oltre che a gestire e risolvere problematiche in corso.

Una partnership che permetterà al Cuneo Volley di offrire ai propri atleti, dell’A2 e del settore giovanile, il supporto professionale necessario per l’eventuale uso di plantari sia durante gli allenamenti che nel quotidiano.

«Siamo profondamente orgogliosi di sostenere il progetto di Cuneo Volley, riconoscendo nello sport una connessione fondamentale con la salute e il benessere. Lilium Spazio Medico crede fermamente che lo sport, l’attività fisica e il movimento consapevole siano pilastri essenziali per il benessere psicofisico della persona. Attraverso la nostra equipe multidisciplinare, siamo in grado di offrire un supporto completo e mirato, che spazia dalla nutrizione alla psicologia sportiva, dalla gestione dello stress e della performance al sostegno fisioterapico, podologico e ortopedico. La prevenzione, in ogni ambito, rimane al centro del nostro approccio per garantire una salute integrata, che non riguarda solo lo sportivo ma, prima ancora, la persona nella sua totalità. Essere al fianco di una realtà sportiva come Cuneo Volley significa per noi contribuire attivamente alla costruzione di un modello di benessere a 360 gradi. È questa sinergia tra sport e salute a rappresentare il cuore pulsante della nostra missione e a rendere questa collaborazione un percorso ricco di significato e di opportunità per tutti.» - Marzio Allocco, amministratore delegato di Lilium Spazio Medico.

In Lilium scoprirai un nuovo approccio al concetto di salute, l’hanno definito “prevenzione attiva”, che attraverso l’analisi della tua storia clinica e la consulenza incrociata di più specialisti consente di disegnare insieme un percorso di salute personalizzato, sulla base delle tue necessità e obiettivi di benessere psicofisico.

Il podologo è un professionista sanitario che, in possesso di laurea universitaria abilitante, si occupa della prevenzione e delle patologie del piede. Si occupa inoltre della terapia ortesica e di ortoplastia, realizzando plantari e dispositivi medici su misura. Ciò estende l’azione della terapia podologica con notevole importanza nel concetto posturale dell’intero corpo.

