Tornano a mobilitarsi gli Agricoltori Autonomi italiani: la prossima settimana presidio a Peveragno

Tornano alla carica i membri dell’Associazione Agricoltori Autonomi italiani, con diverse iniziative di protesta organizzate simultaneamente in diverse zone del paese. Nel territorio regionale saranno coinvolte - nelle date di martedì 28, mercoledì 29 e giovedì 30 – le province di Cuneo e Alessandria.

Nello specifico il presidio cuneese avrà luogo nel piazzale antistante il risto-pub Jocasta in via degli Artigiani a Peveragno: nel caso di condizioni meteo avverse il locale darebbe disponibilità di ampi spazi per il ristoro e i dibattiti.

“Come lo scorso anno la protesta è generata dal malcontento generale del settore – si legge nella nota dell’associazione -. Vorremo quindi chiedere un vostro intervento durante i presidi per informare l'opinione pubblica della situazione di crisi del settore”.