Sostenere il welfare e i servizi delle aree interne: incontro Coldiretti a Monforte d'Alba

Si è svolto nel Teatro comunale di Monforte d’Alba il nuovo appuntamento del ciclo di incontri “Dall’esperienza all’innovazione” promossi dai Senior di Coldiretti Piemonte, in collaborazione con Donne Coldiretti e Giovani Impresa, incentrato sul tema “Il welfare e i servizi delle aree interne”.

Sono intervenuti Federico Riboldi, assessore alla Sanità della Regione Piemonte, e Giuliana Chiesa, responsabile Progetti, Ricerca e Innovazione dell’Asl Cn2, insieme a Sergio Barone, presidente dei Senior Coldiretti Piemonte, Monia Rullo, responsabile Donne Coldiretti Piemonte e Cuneo, e Claudia Roggero, delegata di Giovani Impresa Piemonte.

A portare il saluto il sindaco di Monforte d’Alba, Livio Genesio, a seguito del quale si è entrati nel vivo delle tematiche che hanno avuto come focus principale l’importanza di attivare, mantenere e progettare servizi per la salute nelle aree interne, dalla telemedicina all’assistenza domiciliare.

“I risultati esposti dall’assessore Riboldi rispetto all’assistenza domiciliare sono sicuramente incoraggianti, ma bisogna continuare ad investire in innovazione a partire dall’implementazione della telemedicina; la sanità del futuro deve essere sempre più prossimale, tecnologica, ma soprattutto umana – spiega Sergio Barone, presidente dei Senior Coldiretti Piemonte –. Il cibo prodotto dai nostri imprenditori agricoli è un ottimo esempio per fare prevenzione poiché l’alimentazione sana, insieme ad un corretto stile di vita, rappresenta il punto di partenza per prevenire determinate malattie”.

Alla Regione – ricorda la Coldiretti – sono stati assegnati 39 milioni di euro dei fondi PNRR dedicati proprio alla telemedicina: l’auspicio è che venga svolto un lavoro di squadra a livello regionale per una piena realizzazione del progetto che possa integrare una rete di servizi e di professionisti per essere sempre più vicini ai cittadini e alle imprese che insistono in aree interne, preservando la biodiversità e mantenendo il presidio su territori altrimenti disabitati.