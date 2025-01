"Cuneesi per sempre": un viaggio nel cuore di Cuneo per scoprirla in venti racconti

La copertina dell'antologia "Cuneesi per sempre"

"Cuneesi per sempre", la presentazione del libro- antologia dal titolo identitario e passionale, che è un viaggio nel cuore di Cuneo si terrà domani venerdì 24 gennaio alle 17 nella sala d’onore del municipio del capoluogo della Granda, in via Roma 28.

Una guida emozionale fatta di venti racconti scritti da altrettanti autori, per scoprire la Cuneo vera, quella dei bassi portici di via Roma ma anche di quelli lunghi di corso Nizza, la Cuneo della grande piazza Galimberti, del lungo viadotto, la Cuneo del chiassoso mercato del martedì, delle gelaterie e pasticcerie, dei cuneesi al rhum. "Una città importante che dovrebbe essere conosciuta non solo perchè Totò vi ha fatto il militare, ma perchè racchiude storia e tradizioni che hanno contribuito a rendere grande il “Bel Paese”.

Presentano la giornalista del Tg3 Camilla Nata e la curatrice Angela Delgrosso, fondatrice dello Spazio culturale piemontese di Saluzzo. Intervengono gli autori dell’ antologia ed è prevista la partecipazione dell’attore Max Mao.

Intermezzo musicale con la cantante Sabina Nata.

Ingresso libero.