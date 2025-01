Addio ad Angelino Raimondi, storica figura del calcio sanmichelese

Profondo cordoglio a San Michele Mondovì per la scomparsa di Angelo Raimoni, che si è spento all’età di 61 anni, nell’ospedale di Mondovì, dove si trovava ricoverato. Angelino, come lo conoscono tutti in paese, era molto conosciuto e stimato nella comunità san michelese, nella quale è sempre stato molto attivo, anche come membro della Società Operaia di Mutuo Soccorso.

La sua figura rimane indissolubilmente legata al calcio locale, dove aveva militato prima come atlete e poi nella dirigenza.

Raimondi faceva parte del consiglio di amministrazione della società operaia di mutuo soccorso da oltre 30 anni, ne era il tesoriere da parecchio tempo ed in passato aveva anche ricoperto il ruolo di presidente. "Gli amministratori e i soci della Società Operaia Agricola di Mutuo Soccorso di S. Michele Mondovì esprimono la loro vicinanza al vice-presidente Franco e ai suoi familiari per la perdita del caro fratello Angelo, già presidente dell’associazione e da anni prezioso collaboratore e Tesoriere - lo ricordano -. Era una persona molto riservata che però senza mettersi in mostra si spendeva tantissimo per la nostra associazione. Ci mancherà infinitamente".

"Abbiamo appreso la notizia e ci stringiamo come amministrazione alla famiglia, - il commento del sindaco, Daniele Aimone - Angelo era molto conosciuto in paese, era molto attivo nel sociale, nell’amministrazione della società operaia e in passato come grande calciatore e poi come dirigente della squadra locale. Purtroppo ci ha lasciati troppo presto".

Lascia la mamma Irma, i fratelli Franco con Anna, Renata, Piera, Bruna con Ivano, Adriana e gli adorati nipoti.

La veglia di preghiera si terrà oggi, giovedì 23 gennaio, alle 20 nella parrocchiale di San Michele dove, venerdì 24 alle 15, si terranno i funerali.