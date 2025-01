"Poesia a colazione": a Cuneo le opere di Sibilla Aleramo

Lo scorso 11 gennaio, ospiti di Famù nel parco a Cuneo, in tanti hanno presenziato al secondo appuntamento di "Poesia a colazione".

Un pubblico di più di venti persone ha gustato la propria colazione ascoltando una monografia sulla poeta Sibilla Aleramo, con la lettura di alcune sue opere.

Nota per il romanzo "Una Donna" e per intense liriche pubblicate nei decenni, impegnata nel sociale e nella lotta per i diritti (donne, voto, operai, alfabetizzazione), ha lasciato un segno nella letteratura italiana della prima metà del '900, anche se la maggior parte delle antologie la ignorano.

A guidare i presenti a riscoprirla, in un'intensa ora di poesia, Luca Isoardo e Sara Fusaro di Rinascimento poetico APS, un movimento inclusivo, diffuso in tutta Italia e che promuove la cultura e la poesia.

Se volessimo considerare l'evento una prova generale per il Festival di poesia Poeticôni, ormai prossimo, allora siamo sicuri che sarà un successo.

A febbraio si terrà un nuovo appuntamento, sempre a riscoprire poeti italiani del '900.