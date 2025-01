Autoarticolato sbaglia strada e finisce nelle campagne di San Michele Mondovì [FOTO E VIDEO]

Sbagliare strada e finire in una strada stretta, non riuscendo più a girarsi. È successo a tutti, almeno una volta. Se però si è a bordo di un autoarticolato, mezzo che supera in lunghezza i 12 metri, le cose si complicano.

Ed è stato infatti complicato il recupero di un mezzo di queste dimensioni, finito in via Frustetto, frazione San Paolo a San Michele Mondovì, dove sono dovuti intervenire un'autogru e un trattore per il recupero.

Necessarie innumerevoli manovre per poter trainare in retromarcia il tir che, in larghezza, misura oltre 3,5 metri. E non è di certo la prima volta che succede. Nel 2022 un episodio similare era avvenuto nel centro di Villanova Mondovì dove, per un errore del navigatore, il conducente di un tir si era ritrovato incastrato tra via Martiri della Libertà e via XX Settembre (leggi qui).

Ed è probabile che anche oggi sia successa la stessa cosa: indicazioni errate, zone che non si conoscono o non perfettamente coperte dal segnale. E in un niente ti trovi incastrato, a bordo di un tir.