Saluzzo, "Insieme si può" plaude alla riapertura della tratta Cuneo-Savigliano: "Un successo per il territorio"

Il gruppo consiliare di maggioranza “Insieme si può” celebra con orgoglio la riapertura della linea ferroviaria Cuneo-Saluzzo-Savigliano: un traguardo fondamentale per il nostro territorio. Sabato 25 gennaio si terrà il viaggio inaugurale della tratta, mentre il servizio regolare partirà lunedì 27 gennaio.

Dopo l’ultima sospensione della tratta Saluzzo-Savigliano, nel marzo del 2020 voluta dalla prima Giunta Cirio, il nostro gruppo si è battuto per il ripristino di questa infrastruttura essenziale, presentando ben dieci Ordini del Giorno durante la passata amministrazione, per sollecitare la Regione Piemonte a intervenire. Questo risultato rappresenta una vittoria per la nostra maggioranza nonché una risposta concreta alle esigenze di mobilità sostenibile, collegando il nostro territorio al resto della regione e riducendo l'impatto ambientale dei trasporti. La riapertura della tratta non è solo una conquista per i pendolari, ma anche un’opportunità per favorire il turismo e sostenere l’economia locale.

La caparbietà e l’attenzione che hanno prestato su questo tema l’amministrazione saluzzese ed Insieme si può, anche ricercando sinergie con le altre amministrazioni del territorio, ci sembra una plastica dimostrazione di come la politica possa incidere positivamente sulla vita dei cittadini.