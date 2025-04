Il bosco di Camilla nel Parco Fluviale Gesso e Stura cresce grazie agli arbusti di Zonta Cuneo e il sorbo di Aster Cheer

Il bosco di Camilla nell’ area del Parco fluviale Gesso e Stura continua a crescere.

Il club Zonta Cuneo, realizza il desiderio di contribuire a piantare nuovi arbusti in ricordo di Camilla Bessone, sedicenne, sportiva, giovane promessa di cheerleading, scomparsa prematuramente in un incidente sopra Castelmagno, il 12 agosto del 2020, insieme agli altri quattro "ragazzi delle stelle".

Un melo da fiore ed un everest melo, un cornus e un calicanto estivo dai fiori profumati di fragola e cannella, saranno messi a dimora dal club femminile e salutati domani, venerdì 11 aprile ( alle 16,45) Giornata Internazionale della Terra, nell’ambito di un evento realizzato insieme all'associazione Aster Cheer, per celebrare il pianeta e proseguire il sogno di Camilla di un mondo più verde. Aster Cheer pianterà un sorbo in sostituzione di quello messo a dimora nel 2023.

"Per Zonta è un gesto simbolico d’amore che dedichiamo alla giovane - afferma Bianca Marchet del sodalizio cuneese promotrice dell’iniziativa insieme a presidenti e socie - a lei che amava la natura, aveva rispetto dell’ambiente e degli animali, dedicandolo nello stesso tempo a tutta la comunità che vivrà questo spazio e, ai giovani in particolare, per dare continuità alla sua idea di mondo e ai valori positivi che la indirizzavano".

Aggiunge la presidente Zonta Mara Rebuffatti: "E' molto importante per noi, attraverso questo gesto concreto dedicato alla memoria di Camilla, poter contribuire a far crescere, come crescerà il suo bosco già nel cuore di tanti, un piccolo seme di cambiamento, coltivato nel tempo a venire, sui valori del rispetto, della consapevolezza e dell'impegno verso un mondo più bello, più sano, più verde".

Nell’occasione annuncia Aster Cheer verranno salutati gli atleti della squadra in partenza per la Florida per "The Cheerleading Worlds 2025".