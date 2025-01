Sarà Moretta ad ospitare “Granda Games 2025”: un weekend di gioco e aggregazione per tutta la provincia

Il "Granda Games", evento ludico-culturale che celebra il gioco da tavolo e il gioco di ruolo, torna nel 2025 con una nuova edizione ricca di novità. E sarà Moretta ad ospitare la due giorni dedicata ai giochi.

L'iniziativa, nata nel 2019 dalla collaborazione tra diverse associazioni della provincia di Cuneo, è cresciuta rapidamente, tanto da spingere i promotori a costituire un'associazione omonima, con il coinvolgimento dei presidenti e delegati delle varie realtà locali. Tra queste, figurano nomi come l'Associazione "Accademia dei Giocatori" di Cuneo, "I Briganti del Pero" di Guarene, "Dimensione Arcana" di Moretta e altre ancora. Dopo alcune edizioni a Bra, lo scorso anno era stata ospitata a Savigliano, Quest’anno è stata Moretta ad aggiudicarsi l’organizzazione dell’evento, che richiama centinaia di ragazzi (ma non solo) da ogni angolo della provincia.

«L'obiettivo primario – racconta la morettese Selene Bonelli, presidente dell’associazione culturale Granda Games - è promuovere la cultura del gioco in tutte le sue forme, favorire l'aggregazione e la comunicazione interpersonale, e far conoscere il gioco da tavolo in modo accessibile a tutti, senza alcuna barriera. Per questo, l'ingresso all'evento è gratuito e aperto a tutti, con spazi pensati anche per chi ha disabilità motorie».

La manifestazione si terrà sabato 8 e domenica 9 marzo, dalle 10 alle 18, presso il complesso di Cascina San Giovanni, sede di diverse attività.

«A questo – continua Bonelli - si aggiunge una novità importante: l'evento si estenderà per tutta la notte di sabato, per offrire un'esperienza ancora più immersiva ai partecipanti. Il tutto si svolgerà in una location facilmente raggiungibile, con parcheggi ampi e fermate del bus a soli 150 metri dalla sede».

«Siamo contenti che la nostra città possa ospitare Granda Games – commenta il sindaco di Moretta Gianni Gatti -. È il giusto premio per Dimensione Arcana, l’associazione morettese che da anni lavora per l’aggregazione dei giovani attraverso il ruolo dei giochi. Un divertimento sano, stimolante, ma soprattutto un’attività ludica che offre a tantissimi ragazzi l’opportunità di trascorrere del tempo insieme divertendosi in modo genuino e intelligente».

Le attività e la distribuzione degli spazi

La mappa dell'evento prevede una serie di aree tematiche, a partire dall'ingresso principale su via San Giovanni. Qui sarà allestita una zona accoglienza dove i volontari guideranno i visitatori verso le varie aree dell'evento. Nel cortile, i partecipanti potranno divertirsi con giochi giganti come scacchi, Monopoly, Quarto e Jenga, e usufruire di un'area ristoro con bar e ristorante. Saranno inoltre presenti stand di negozi specializzati in giochi da tavolo.

Un'altra area fondamentale sarà quella del prestito giochi, allestita nel salone polivalente. Qui i partecipanti potranno scegliere un gioco da tavolo e ricevere assistenza dai volontari, che spiegheranno le regole e aiuteranno a organizzare le partite. Nella sede di "Dimensione Arcana" a Moretta, si troverà uno spazio dedicato alle conferenze e ai tavoli da gioco. Alcune stanze dell'associazione saranno riservate ai volontari, mentre nel corridoio che porta alla biblioteca sarà esposta una mostra delle varie associazioni partecipanti, con tavoli per giochi da tavolo e scacchi.

Infine, la sala riunioni della biblioteca civica "B. Millone" sarà il cuore del gioco di ruolo, con 15 tavoli disponibili per questa attività che permetteranno a circa 90 persone di partecipare contemporaneamente.

Una manifestazione per tutti

Con un totale di 47 tavoli a disposizione, potenzialmente 282 persone potranno sedersi per giocare contemporaneamente. A questi si aggiungono 20 posti nella zona conferenze, 7 tavoli per gli scacchi (per 14 persone) e 15 tavoli dedicati al gioco di ruolo, per un totale di circa 406 posti a sedere.

«L'evento – conclude Bonelli - è pensato per coinvolgere un pubblico ampio, dalle famiglie ai gruppi di amici, passando per gli appassionati di giochi da tavolo e giochi di ruolo, offrendo un’occasione unica di aggregazione. "Granda Games" non è solo un momento di gioco, ma anche un’opportunità per rafforzare i legami tra le diverse associazioni e per fare nuove conoscenze».

Vista la buona affluenza delle passate edizioni, gli organizzatori si aspettano una partecipazione ancora più numerosa nel 2025, confermando "Granda Games" come uno degli eventi di punta per gli appassionati di giochi da tavolo e per tutti coloro che vogliono scoprire questo mondo in continua espansione.