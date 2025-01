Weekend di meteo variabile, tra pioggia e sole: da lunedì torna il maltempo

Oggi bel tempo, da domani nuova fase perturbata più autunnale che invernale a causa delle temperature più alte dovute a flussi miti meridionali. Miglioramento temporaneo solo domenica.

Al Nord Ovest quindi avremo questa situazione:

Oggi venerdì 24 gennaio

Cielo sereno o poco nuvoloso, residue nebbie al mattino sulle pianure più orientali. Temperature massime in aumento e fino a 10/12 °C. Venti assenti o deboli variabili su pianure e coste, raffiche anche forti di direzione variabile sulle Alpi.

Sabato 25 gennaio

Cielo prevalentemente molto nuvoloso o coperto, con deboli piogge insistenti su Liguria centrale sin dal mattino e in parte dalla sera su pianure piemontesi orientali. Piogge che cominceranno a diffondersi ed ad intensificarsi sul resto del Piemonte e valle d'Aosta dalla tarda serata.

Temperature minime in aumento causa copertura nuvolosa e aria più mite in arrivo, con valori tra 3 e 5 °C su pianure, si mantengono sui 10/11 °C sulle coste. Massime in calo e comprese tra 6 e 8 °C su pianure, fino 12/13 °C su coste, con poca escursione diurna.

Venti ancora assenti o deboli variabili su pianure, deboli o localmente moderati di scirocco sula Liguria centro-orientale. Forti meridionali su cime alpine occidentali.

Domenica 26 gennaio

Passaggio di una debole perturbazione tra notte e primo mattino, con piogge in prevalenza su Valle d'Aosta, Alpi occidentali e Piemonte settentrionale. La quota neve sarà oltre i 1000/1500m in calo a fine evento.

Temperature minime stazionarie, massime in aumento per un maggiore soleggiamento fino 13/14 °C. Venti da moderati a forti sudoccidentali tra notte e mattino su Liguria centro-orientale, deboli variabili altrove.

Tendenza successiva.

Nuova fase perturbata ad inizio settimana, più intensa, con piogge più diffuse ma neve a quote ancora medio-alte. I dettagli nei prossimi aggiornamenti.

