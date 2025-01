All'Arimondi Eula di Racconigi riparte il laboratorio di teatro

Mercoledì 8 gennaio è ripreso il tradizionale Laboratorio Teatrale dell’Istituto “Arimondi- Eula” di Racconigi, un divertente appuntamento pomeridiano che vede coinvolti una ventina di ragazzi guidati dal regista Simone Morero della associazione “Voci erranti”.

L’attività è stata finanziata con FONDI del PNRR nell’ambito del Progetto “AE: competenze, inclusione, socialità” e si propone l’obiettivo di sviluppare abilità espressive di tipo verbale, corporeo e gestuale attraverso le varie tecniche sceniche, oltre che appassionare al teatro come forma d’arte.

Il percorso si concluderà nel mese di maggio con l’allestimento di uno spettacolo che avrà come soggetto un testo autoprodotto dagli studenti-attori: quest’anno la performance partirà dalle avventure favolose del cavaliere Don Chisciotte della Mancia e del suo scudiero Sancio Panza per indagare quali siano gli eroi moderni e gli ideali, reali o utopici, per cui lottano le nuove generazioni. Agli spettatori il dilemma: essere o non essere ancora sognatori?

L’I.I.S. “Arimondi-Eula” sarà aperto per presentare la propria offerta formativa sabato 25 gennaio p.v. con orario 8,30 – 13,30 sia nella sede di Racconigi che in quella di Savigliano