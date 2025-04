Al via a Moiola il "laboratorio di birra in Valle Stura"

La Valle Stura si prepara ad accogliere un evento speciale pensato per appassionati, curiosi e addetti ai lavori del mondo brassicolo: il Laboratorio di Birra, un corso articolato in tre serate, ideato per esplorare con profondità e gusto l’universo delle birre. L’iniziativa, organizzata da Valle Stura Experience in collaborazione con il Pastificio Mëscià, si terrà nei lunedì 12, 19 e 26 maggio presso il Centro Saben di Moiola, a partire dalle ore 19.

A guidare i partecipanti sarà Luca Giaccone, esperto birraio di grande esperienza e autorevole punto di riferimento nel settore. Ogni incontro prevede la degustazione di 5 birre selezionate, abbinate a prodotti locali e alla pasta integrante del Pastificio Mëscià, per un’esperienza sensoriale completa e radicata nel territorio.

Il corso, dal valore contenutistico e formativo elevato, è pensato anche per operatori del settore enogastronomico, offrendo strumenti concreti per affinare competenze e approccio alla birra artigianale. Ai partecipanti verranno, inoltre, consegnati una confezione di 6 Mini Teku e un attestato di partecipazione.

Il costo del laboratorio è di 120 euro a persona, con una caparra confirmatoria di 70 euro. I posti sono limitati: per informazioni e prenotazioni è possibile contattare il numero +39 328 203 2182 o scrivere a portadivalle@vallesturaexperience.it.