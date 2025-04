Dogliani: terminano i corsi di italiano per stranieri con il progetto Petrarca 7

Oggi, venerdì 18 aprile, terminano i corsi di Italiano per stranieri nel Comune di Dogliani con il progetto Petrarca 7, finanziato dal Ministero dell’Interno con fondi europei e statali, mentre continuano i corsi PNRR, sempre di lingua italiana, fino a maggio, presso i locali dell’Istituto Comprensivo “Luigi Einaudi”.­

I corsi, completamente gratuiti, sono organizzati e gestiti dal CPIA 2 CN Alba Bra Mondovì, in collaborazione con il Comune di Dogliani (Biblioteca civica “Luigi Einaudi”) e l’Istituto Comprensivo “Luigi Einaudi” di Dogliani.

Ha collaborato a sostegno dell’iniziativa anche l’associazione ANOLF, associazione che agisce sul territorio per l’integrazione sociale e lavorativa delle persone migranti, associazione promossa dalla CISL.­

Dopo una prima fase di accoglienza, avvenuta nei mesi di dicembre e gennaio, necessaria per raccogliere le numerose richieste di iscrizione e per consentire l’organizzazione dei corsi in base al livello di alfabetizzazione degli aspiranti e del loro grado di conoscenza della lingua italiana, le lezioni sono state avviate a inizio febbraio con tre classi a partire dal livello base ai livelli A1 e A2.

In passato il Comune di Dogliani ha ospitato altri corsi di Italiano per stranieri, purtroppo interrotti per alcuni anni a causa dello stop obbligato dovuto alla pandemia.­

L’amministrazione comunale di Dogliani esprime grande soddisfazione per le numerose iscrizioni ai corsi di Italiano per stranieri gestiti dal CPIA 2 CN Alba Mondovì che hanno interessato immigrati che risiedono a Dogliani e nei paesi limitrofi, segnale di una reale ed urgente necessità dei molti cittadini stranieri di integrarsi nel tessuto sociale e lavorativo del territorio; un bell’esempio di welfare territoriale per rispondere alle esigenze della popolazione immigrata.­

Una ventina di persone hanno sostenuto l’esame di A 2 di italiano, superando tutti la prova, mentre altri hanno sostenuto il test di livello A 1, riuscendo comunque a raggiungere l’obiettivo.­

A fronte delle numerose richieste, si auspica anche per il prossimo anno scolastico di riuscire ad organizzare nuovamente i corsi dedicati agli stranieri del territorio di Dogliani.