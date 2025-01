"Massima gratitudine per le attenzioni e la disponibilità ricevute in occasione del ricovero del nostro bambino": il grazie di una famiglia al reparto di pediatria del Santa Croce di Cuneo

Riceviamo e pubblichiamo

"Sentiamo il dovere di esprimere la nostra gratitudine per le attenzioni e la disponibilità che ci è stata riservata in occasione del ricovero del nostro bambino nel reparto di pediatria dell’ospedale Santa Croce di Cuneo.

In questi giorni abbiamo avuto modo di constatare l’ottima gestione del reparto. Un grazie particolare va ai medici, a tutto il personale infermieristico e alle oss che entrano nella nostra quotidianità con professionalità, rispetto, sensibilità ed empatia.

Grazie per la disponibilità, la gentilezza e la ventata di allegria che portano i volontari che svolgono un ruolo importante durante il soggiorno dei piccoli ospiti.

Questo in questi giorni di degenza ci ha colpiti in modo positivo e non dimenticheremo mai, un ottimo esempio della sanità che funziona e delle persone che fanno la differenza nonostante gli innumerevoli tagli alla sanità."

Grazie di cuore

i genitori del piccolo Giorgio.