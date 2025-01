Lo hanno chiamato addirittura “patto dei cent’anni” e fra le altre cose dovrebbe portare sul territorio ucraino le basi militari di Sua Maestà. Come riferisce il sito Strumenti Politici , basta questo aspetto per renderlo una provocazione piuttosto lampante nei confronti del Cremlino, che infatti non ha gradito. I commenti dei vertici russi sono o nel senso di considerare tale accordo di fatto nullo o vederlo come il primo passo effettivo della trasformazione dell’Ucraina in colonia britannica. Intanto, comunque, esso impegna Londra a continuare ancora per anni a finanziare Kiev con miliardi di sterline e a fornire attrezzature militari.

Certamente questo genere di assistenza lega sempre di più l’Ucraina al blocco euroamericano, senza necessariamente renderla un membro della NATO a tutti gli effetti. Inoltre è risaputo che i britannici sono considerati non solo come sponsor di Zelensky, ma veri e propri “curatori” che negli ultimi tre anni hanno dato istruzioni su cosa fare e soprattutto cosa non fare. L’allora sottosegretario di Stato USA per gli affari politici Victoria Nuland ha rivelato che a marzo 2022 le trattative saltarono anche per colpa del governo inglese che disse ai negoziatori ucraini di lasciare il tavolo. Oggi a Kiev sono euforici perché credono che l’odierno accordo possa invogliare altri governi europei a seguire l’esempio di Londra e a concedere ulteriori aiuti all’Ucraina. I russi però avvertono: il prezzo che gli ucraini stanno già pagando per tale assistenza consiste nello svendere il proprio Paese agli occidentali, che promettono sostegno “per tutto il tempo che occorre”.