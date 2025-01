Le Langhe che hai sempre sognato: tra storia, natura ed eccellenze enogastronomiche

Oltre ad essere una grande community di persone appassionate di storia, natura, cultura ed eccellenze piemontesi, Gite Fuori Porta in Piemonte collabora con attività produttive, tour operator, strutture ricettive e di ristorazione per offrire gite organizzate ed esperienze di qualità a tutti coloro che vogliono immergersi nel meraviglioso territorio piemontese e scoprirne i lati più autentici e affascinanti.

Tra le tante esperienze che si possono fare in tutto il Piemonte e, in particolare nelle Langhe e nella zona di Alba, il Pic Nic in Vigna è sicuramente una delle più divertenti e rilassanti. Una giornata unica e originale da passare tra i vigneti più prestigiosi del territorio langarolo, durante la quale si possono gustare ottimi prodotti tipici del territorio e ammirare paesaggi davvero mozzafiato.

Dopo un’ottima degustazione in cantina, basterà stendere la propria coperta tra i filari di Barbera per un tradizionale picnic all’aria aperta e lasciarsi trasportare dal sapore inconfondibile delle più golose specialità locali.

Per chi preferisce allietare il palato con la migliore cucina piemontese, Il Pranzo in Vigna è un’occasione imperdibile per immergersi completamente nell’atmosfera contadina e nei sapori più tipici di questo territorio.

Prima di sedersi a tavola, gli ospiti possono visitare i dintorni, passeggiando lungo antichi sentieri e stradine panoramiche, per poi accomodarsi in cantina per un aperitivo a base di vini DOC e gustosi stuzzichini.

Il pranzo, servito all’aperto, comprende piatti tipici della tradizione piemontese, vini e dolci, preparati solamente con ingredienti di altissima qualità e secondo la più antica tradizione. Durante la stagione della vendemmia, è inoltre possibile partecipare alla pigiatura dell’uva con i piedi, così come si faceva nei tempi passati.

Per chi cerca un’esperienza su misura per festeggiare un addio al celibato o nubilato tra gli splendidi panorami delle Langhe, Gite Fuori Porta in Piemonte ha preparato alcuni pacchetti pensati per offrire momenti davvero memorabili, divertenti e rilassanti ai futuri sposi e ai loro amici. Ogni weekend è un perfetto mix di avventure, sorprese e momenti speciali.

I pacchetti sono flessibili per soddisfare pienamente le preferenze degli sposi e possono comprendere numerose attività, tra cui escursioni in e-bike, degustazioni in cantina o presso un torronificio, pranzi in vigna e aperitivi al tramonto, cene in SPA, voli in mongolfiera, tour in quad o in Vespa, passeggiate a cavallo, giri in carrozza e molto altro. Un addio al nubilato o celibato che rimarrà sicuramente impresso tra i ricordi più belli ed emozionanti degli sposi e dei loro ospiti.

Non vedi l’ora di vivere una fantastica esperienza nelle Langhe? Scopri tutte le proposte di Gite Fuori Porta in Piemonte, visitando il sito www.gitefuoriportainpiemonte.it. Chiedi subito tutte le informazioni di cui hai bisogno e prenota o regala un momento meraviglioso tra i paesaggi più belli e i sapori più autentici del Piemonte.