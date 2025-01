Febbraio con Valle Stura Experience: eventi imperdibili per scoprire cultura, sapori, tradizioni e benessere

Valle Stura Experience vi invita a partecipare agli eventi in programma per il mese di Febbraio. Un calendario ricco di appuntamenti culturali ed esperienze uniche per scoprire il territorio, la sua storia e i suoi sapori.

Ecco in dettaglio tutti gli appuntamenti:

Venerdì 7 febbraio, ore 18:00 – Incontro con l’autore Fabrizio Brignone Presso la Biblioteca Civica “Piero Camilla” di Demonte, Fabrizio Brignone presenterà il suo libro "Nella foresta della nebbia". Un’occasione per immergersi in una narrazione coinvolgente e dialogare direttamente con l’autore.

Sabato 15 febbraio, ore 17:00 – Visita speciale a Palazzo Borelli con le maschere del Carlevé di Demonte. Un viaggio nella storia e nelle tradizioni del Carnevale locale. Le suggestive maschere di Monna Demontina e Re Kant accompagneranno i visitatori in una visita straordinaria a Palazzo Borelli, simbolo storico di Demonte.

Sabato 22 febbraio, ore 15:00 - Laboratorio di tisane con Marta Spada, erborista

Un’esperienza sensoriale dedicata al benessere: scopri come creare tisane perfette per ogni esigenza sotto la guida esperta di Marta.

Giovedì 27 febbraio, ore 20:30 - Alla scoperta dei liquori di montagna presso l’Erboristeria-Liquorificio Artemy Mario Belmondo, mastro liquorista, guiderà i partecipanti in un viaggio alla scoperta di sapori autentici e unici, con protagoniste le erbe di montagna.

Non perdere queste occasioni per vivere il meglio della Valle Stura!

Visita il sito www.vallesturaexperience.it e seguici sui nostri canali social per rimanere sempre aggiornato.