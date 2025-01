Calcio, Serie D: Lavagnese-Bra 1-1

Pareggio, in rimonta, per la capolista Bra. Ieri pomeriggio, nell'anticipo della quinta di ritorno giocatosi all'Edoardo Riboli di Lavagna, i giallorossi hanno ottenuto un 1-1 con i bianconeri genovesi (in un campo sempre molto ostico e contro un avversario in salute). Undicesimo risultato utile e consecutivo per i ragazzi allenati da Fabio Nisticò. Tutto nel primo tempo: dopo il momentaneo 1-0 dei padroni di casa, è arrivato il pari firmato da Elios Minaj. Bra a 58 punti in graduatoria, in vetta, a +9 sul Città di Varese e a +11 sul Vado. Andiamo in cronaca.

Bra in giallorosso classico, Lavagnese nel tradizionale bianconero. Minuto 14, 1-0 per i liguri con il diagonale insidioso e preciso dal limite di Lombardi che supera Ribero. Pari quasi immediato dei braidesi: traversone dalla destra di Giallombardo, sul secondo palo e in area piccola si avventa Elios Minaj (sulla sfera) e la insacca con un puntuale colpo di testa, 1-1! Ottavo gol stagionale per lui! Ribero è attento con i pugni su Romanengo al 22', poi Tuzza (32') calcia sopra la traversa e Minaj (38') va vicinissimo all'incrocio dei pali. 1-1 all'intervallo. Lombardi ad inizio ripresa calcia a lato dopo una buona percussione. In casa Bra, gli esordi del bomber Alessio Rosa (al 25' st per Aloia) e del terzino destro Bandjougou Sangare (al 46' st per Mawete). Da segnalare la rete annullata (per fuorigioco) al 36' a Puntoriere e il sinistro "velenosissimo" di Giallombardo che sibila il "7" da circa 20 metri (al minuto 46). Finisce così.

Mercoledì 29 gennaio (ore 14,30) nel turno infrasettimanale, all'Attilio Bravi andrà in scena la sfida Bra-Derthona.



Lavagnese: Gragnoli, Ghigliotti, Garibotto, Masini, Balan (17’ st Marianelli), Romanengo, Lombardi (37’ st Banfi), Mutton (13’ st Puntoriere), Ghio (1’ st Pastorino), Oneto, Berardi.

A disp: Frasca, Gabelli, Ampese Vincenzi, Bonetti, Mantero.

Allenatore: Giacomo Avellino (squalificato Giorgio Roselli).

Bra: Ribero, Tos, Giorcelli, Sganzerla, Mawete (46’ st Sangare), Gerbino (46’ st Zanon), Giallombardo, Pautassi, Tuzza, Aloia (25’ st Rosa), Minaj.

A disp: Ariello, Cannatelli, Omorogbe, Legal, Sardo, Chiabotto.

Allenatore: Fabio Nisticò.

Arbitro: Zini di Udine (assistenti: Mazza di Reggio Calabria e Ceci di Frosinone).

Marcatori: 14' pt Lombardi (L), 20' pt Minaj (B).

Note: pomeriggio nuvoloso, terreno di gioco in erba sintetica, circa 200 spettatori con rappresentanza del tifo organizzato "Bra Front"; ammonito Pastorino (L).