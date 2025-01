Paolo Priolo atleta della ASD DiscesaLiberi ottiene due ottimi 2° posti in Coppa Europa Paralimpica in Finlandia ed in Svizzera

Paolo atleta standing, amputato di braccio destro, attualmente in forza alla Nazionale B Paralimpica della FISIP gareggia da sempre con i colori di DiscesaLiberi, e martedì 21 gennaio a Pyhätunturi in Finlandia in una gara valevole per Coppa Europa Paralimpica di Snowboardcross ha ottenuto un ottimo secondo posto e ugualmente venerdì 24 gennaio a Lenk in Svizzera , per la Coppa Europa di Snowboardcross un altro ottimo secondo posto.





Discesaliberi la nota organizzazione che aiuta a sciare le persone disabili ha anche una forte sezione Racing Team con atleti e tecnici di alto livello che tengono alto il nome del Movimento

Paolo Priolo originario di Monteu Roero abita a Canale e quando non è in trasferta con la Nazionale è solito allenarsi in Prato Nevoso dove la Stazione mette a disposizione piste e risorse per gli allenamenti degli atleti di DiscesaLiberi e delle altre Società Paralimpiche che ne facciano richiesta .