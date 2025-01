Celebrata la 70ª edizione del Carlevè 'd Busca

La 70ª edizione del Carlevè 'd Busca ha consacrato la storica tradizione cittadina. I festeggiamenti sono iniziati venerdì 25 gennaio con la cerimonia di consegna delle chiavi della Città da parte del sindaco Ezio Donadio, a Micon con Miconëtta, insieme a 'l Panaté, la Bela Panatera, i Birichin e le Birichine.

È stato consegnato un riconoscimento speciale a 'l Panaté, Andrea Fornero, per i 10 anni di dedizione al Carnevale.

Sabato pomeriggio (26 gennaio) si è proseguito con il Carnevale dei bambini quando il Mago Arturo e le maschere hanno festeggiato insieme alle famiglie anche grazie alla merenda offerta dai panificatori e pasticceri di Busca.

Giornata clou della manifestazione è stata domenica 27 gennaio con l'attesissima parata dei carri allegorici accompagnati da centinaia di figuranti e dagli oltre trenta gruppi di maschere provenienti dai comuni della provincia e dal resto del Piemonte che hanno sfilato lungo il nuovo percorso intorno all'area sportiva.

A dare inizio alla manifestazione le Majorettes di Peveragno, la Banda Musicale di Castelletto di Busca e il gruppo degli Sbandieratori e Musici “Principi d'Acaja” di Fossano.

Ospiti di questa edizione anche Il Moro di Mondovì e la sua corte che hanno portato il loro saluto rinnovando l’invito a festeggiare insieme il Carnevale di Mondovì.

Giangi Giordano e Andrea Caponnetto hanno animato la sfilata raccontando la storia e gli aneddoti dei carri di questa edizione: Le fantasie di Remi realizzato da Pro Loco e l'oratorio San Chiaffredo, Verzuolo e Il Pierrot innamorato, il Gruppo di Roletto, Racconigi con L'Apocalisse, Mondovì e i Pescatori di sogni, Centallo con i Leoni da tastiera e Non fuggire, affrontalo! da Villafalletto.

“È stata una edizione molto importante per la Città di Busca in termini di partecipazione numerosa e riscontri positivi- dice il sindaco, Ezio Donadio – Un grazie a tutti coloro che collaborano all'organizzazione di questa complessa macchina organizzativa, da sempre supportata come Comune”. “Il vero cuore pulsante – proseguono con gli assessori Lucia Rosso e Bruno Olivero che hanno seguito l'evento cittadino - sono gli oltre cinquanta volontari degli Amici del Carlevè ‘d Busca, guidati dal presidente Davide Marabotto in collaborazione con il Circolo Endas Cuneo Centro presieduto da Dario Isoardi. Un grande ringraziamento a Micon e Miconëtta con tutto il gruppo delle maschere, a tutte le forze dell’ordine che hanno presieduto la manifestazione, Protezione Civile, ai Carabinieri in congedo, Croce Rossa, Alpini e a tutti i volontari che a vario titolo hanno contribuito alla buona riuscita della manifestazione”.