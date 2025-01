Il 49° Concorso Nazionale di Chitarra “Ansaldi” sarà presentanto a Mondovì nell'antico Palazzo di Città

Il saggio di presentazione del 49° Concorso Nazionale di Chitarra “sac. M.° Giovanni Ansaldi” si terrà in febbraio a Palazzo di Città, lo hanno stabilito il Sindaco monregalese e Presidente della Provincia di Cuneo, Luca Robaldo ed il Presidente del Consiglio Comunale di Mondovì avv. Elio Tomatis.

“Le altre fasi della manifestazione - precisa il Presidente della onlus “col. Montezemolo”, Romolo Garavagno - avranno luogo a Roburent e nei comuni limitrofi di Pamparato, Torre M.vì e Montaldo M.vì, supportati dalle Amministrazioni comunali e dalle Pro Loco ed altre associazioni culturali. Le richieste di iscrizione sono già molte, provenienti da ogni regione italiana, anche le più lontane. La serietà della nostra attività sollecita l’adesione da parte dei migliori studenti e laureati di Conservatori, poiché il Concorso è estremamente selettivo. Non il numero, bensì la validità artistica sono le principali caratteristiche della tenzone musiale. Purtroppo si è registrato una contrazione di contributi, essenziali per distribuire premi e sostenere le spese di ospitalità dei Commissari, da parte di una importante Fondazione bancaria torinese, ma, per interessamento del Sindaco monregalese, siamo certi che altre Fondazioni comprendano il valore sociale della nostra iniziativa, che è solo una di quelle curate annualmente dalla nostra organizzazione".

Il programma conclusivo del concorso prevede uno sviluppo su tre giorni, dal 25 al 27 aprile 2025 e si articolerà sugli esami, che prevedono esecuzione di impegnative opere di autori di varie nazioni, affiancate da saggi nei centri della zona valliva, così da presentare spettacoli musicali non altrimenti prevedibili. Si stanno ricercando premi in coppe e oggettistica, volumi, depliants illustrativi delle nostre zone, csì che il Concorso possa rappresentare pure una forma promozionale turistica. Saranno coinvolti, per quanto possibile, realtà varie per assicurare una gradevole ospitalità.