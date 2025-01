Racconigi “Città che legge” anche per il triennio 2024-2026

Il Comune di Racconigi è stato insignito della prestigiosa qualifica di “Città che legge” per il triennio 2024-2026, un riconoscimento conferito dal Centro per il libro e la lettura (CEPELL) in collaborazione con l’Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI).

Questo titolo viene assegnato alle amministrazioni che si distinguono per l’impegno nella promozione della lettura e della cultura come strumenti fondamentali per lo sviluppo sociale. Negli ultimi anni infatti, il Comune di Racconigi ha saputo distinguersi per una serie di iniziative culturali, tra cui eventi letterari, incontri con autori e attività in collaborazione con scuole e associazioni.

La qualifica di “Città che legge” consente di accedere a finanziamenti dedicati per promuovere nuovi progetti di promozione della cultura e rafforzare quelli già avviati.

“Questo traguardo è il risultato del lavoro intrapreso da questa amministrazioni dal 2017. A partire dalla biblioteca e dalle sue stagioni letterarie le altre associazioni e realtà del territorio hanno trovato ispirazione per contribuire alla creazione di iniziative consolidate, capaci di costruire una comunità sempre più unita attorno alla cultura –commenta il consigliere con delega alla cultura Andrea Capello- Questo riconoscimento non solo celebra i risultati ottenuti, ma rappresenta anche uno stimolo per guardare al futuro con nuovi obiettivi. Come Amministrazione continueremo a investire nella cultura, potenziando le opportunità offerte dalla biblioteca comunale e sviluppando ulteriori progetti capaci di coinvolgere sempre più cittadini”.