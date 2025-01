Terminati i lavori per l'installazione della nuova  illuminazione in via Colletta a Brondello

Si sono da poco conclusi i lavori per l'installazione della nuova illuminazione in via Colletta a Brondello.

Un intervento atteso, che pone rimedio ad una situazione che da tempo necessitava di intervento.

"Siamo soddisfatti - il commento del sindaco Paolo Radosta -. Questi lavori, oltre ad essere attesi, portano al termine la definizione dell'area condominiale di via Colletta. Un passo avanti per la nostra comunità e un miglioramento per i residenti."

Sostituiti i vecchi corpi illuminanti, quelli di nuova installazione garantiscono un efficientamento in termini di luminosità e di risparmio energetico.