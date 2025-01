Trasloca da Piasco a Venasca il discusso arco della Porta di Valle

L’Unione montana Valle Varaita ha deciso di spostare il discusso arco da alcuni denominato “canna da pesca” per le sue caratteristiche, situato sulla provinciale poco oltre la rotatoria di Sant’Antonio di Piasco.

Avrebbe dovuto servire come cartello di segnalazione della Porta di Valle di Brossasco ma era rimasto incompiuto.

I lavori saranno eseguiti dalle ditte Fulvio Carpani di Rossana, Silvano Monge e Peano Impianti elettrici sempre di Venasca, ditte entrambe di Venasca.

L’importo complessivo è di 13 mila e 600 euro.

“Siamo soddisfatti – commentano i consiglieri di minoranza di Piasco Flavio Fraire e Giancarlo Panero - che sia stata accolta la nostra richiesta, avanzata in campagna elettorale, per migliorare il borgo Sant’ Antonio, spostando in un altro Comune la non idonea Porta (sia come struttura che come collocazione) e che, quindi, non si presentava bene per il borgo. Ovviamente – osservano - permane la necessità di una nuova e idonea collocazione. Per Piasco la decisione costituisce comunque un primo passo di miglioramento”.

La decisione adottata dall’Unione fa seguito ad una delibera di fine novembre 2024 con cui si stabiliva di trasferire l’arco di segnalazione della Porta di Valle dal Comune di Piasco a quello di Venasca, sempre sulla strada provinciale, al fine di consentire alla Provincia l’installazione di un pannello di informazione sulla viabilità stradale.