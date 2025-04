Grande successo per la lotteria di Pasqua "Avis Bra 2025"

Avis Bra, insieme ai gruppi di Cervere, Narzole, Pocapaglia e Sommariva Perno ha organizzato anche quest'anno la lotteria di Pasqua, con il fondamentale contributo delle Gallerie Big Store. E’ stato un notevole successo, con 3639 biglietti venduti grazie al supporto di tanti volontari.

Dopo l’estrazione di domenica 13 aprile, grazie al supporto del notaio Portera, chiunque risultasse vincitore (l'elenco dei biglietti estratti si trova anche presso l'ingresso del Mercatò Big) potrà presentarsi presso il bancone informazioni del supermercato per il ritiro dei premi entro il prossimo mese.

L'associazione, il direttivo ed in particolare il presidente Armando Verrua vogliono esprimere sincero ringraziamento ai tanti volontari che si sono alternati il sabato e la domenica nella vendita dei biglietti, alle Gallerie Big Store che hanno messo a disposizione tanti premi, fra cui un buono viaggio e il mitico uovo di Pasqua da 11 Kg, ma soprattutto alle tante persone che si sono avvicinate al nostro banchetto ad acquistare i biglietti.

Tutti i proventi saranno utilizzati per incrementare le attrezzature della nuova sede che ci auguriamo di potere rendere attiva entro la fine dell'anno. Anche questa iniziativa nasce dalla volontà di essere presenti sul territorio, al fine di divulgare la cultura della donazione del sangue, fondamentale per salvare vite in ambito sanitario, ma allo stesso tempo anche un utile strumento per tenere sotto controllo la nostra salute. Avis Bra è disponibile a dare informazioni a chiunque voglia diventare nuovo donatore.