Un grande show al palazzetto di Cuneo per il nuovo piano pluriennale della Fondazione CRC

Ultimi posti disponibili per partecipare a Nuove Direzioni, l’evento di presentazione del nuovo Piano Pluriennale Una nuova direzione della Fondazione CRC che si terrà venerdì 31 gennaio alle ore 10: una produzione culturale inedita, che vedrà la partecipazione di importanti ospiti in dialogo sui valori e sui temi al centro delle nuove linee guida individuate dalla Fondazione CRC per il quadriennio 2025-28. La partecipazione è gratuita, è possibile iscriversi dal sito di Fondazione CRC alla pagina www.fondazionecrc.it

IL PROGRAMMA DELLA MATTINATA

L’evento di presentazione – voluto e promosso dalla Fondazione CRC e curato da Gabriele Vacis e Roberto Tarasco − si suddividerà in quattro momenti principali:

- PRELUDI, con una breve lectio magistrale di Mario Rasetti, sul palco insieme a Matteo Romano;

- DIALOGHI, in cui gli ospiti affronteranno diversi temi al centro del Piano Pluriennale: o responsabilità ed etica con PoEM (Potenziali Evocati Multimediali); o sostenibilità e cucina con Fluffy Revolution e Cooker Girl; o equità e inclusione con Francesco Nappi e Sami Around the world; o trasparenza e imparzialità con Manlio Milani e Saba Anglana; o competenze con Angela Andreoli e Giorgia Villa (due delle “Fate della ginnastica artistica”) e Daniela Bassi e Matteo Porrovecchio di Team Gym;

- VISIONI, con l’intervento di Mauro Gola, presidente di Fondazione CRC, che approfondirà i temi al centro della programmazione pluriennale e annuncerà nuove iniziative inedite;

- CORALE, un canto collettivo che coinvolgerà dieci cori del territorio, diretti da Chiara Albanese, e vedrà la partecipazione del Gruppo Sbandieratori e Musici "Principi d'Acaja" di Fossano. Il momento culminerà con la performance della band The SweetLife Society, che concluderà l’evento e coinvolgerà tutti i presenti al Palazzetto dello Sport.

“La presentazione inedita del Piano pluriennale attraverso un grande evento sottolinea la volontà della Fondazione CRC di aprire un dialogo ampio e costante con tutta la comunità provinciale. La costruzione del nostro futuro passa attraverso un’azione collettiva capace di incidere profondamente sullo sviluppo e sulla crescita del territorio provinciale” dichiara Mauro Gola, Presidente della Fondazione CRC. “Durante la mattinata avrò l’occasione di anticipare una prima e importante iniziativa che vuole dare un segno concreto e tangibile della nuova direzione della Fondazione”.