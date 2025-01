Incidente in via Cuneo a Borgo San Dalmazzo: tre vetture coinvolte, disagi alla circolazione

Tre le auto coinvolte in un incidente che si è verificato prima di mezzogiorno a Borgo San Dalmazzo, in via Cuneo, nell'area commerciale lungo la direttrice che collega il paese con il capoluogo.

Sul posto stanno operando i vigili del fuoco di Cuneo, per la messa in sicurezza delle vetture e per consentire la loro rimozione. I mezzi occupano infatti entrambe le carreggiate, con conseguenti pesanti disagi alla circolazione in entrambi i sensi di marcia.

La Polizia municipale di Borgo sta gestendo la viabilità, dirottata sulle strade secondarie.

Le persone coinvolte non avrebbero riportato conseguenze preoccupanti.