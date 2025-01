Caraglio: Cinzia Dutto presenta il romanzo "La tua stagione"

Nell'ambito degli eventi organizzati dalla biblioteca civica di Caraglio "Arnaldo Momigliano" venerdì 31 gennaio 2025 alle ore 16,30 l'autrice Cinzia Dutto (apprezzata collaboratrice di targatocn) presenta il suo ultimo romanzo "La tua stagione", edito da LAR editore.

Quattro storie di quattro figure femminili, emblematiche ciascuna di una stagione dell'esistenza, si intrecciano sempre più fittamente, raccontando la vita, la montagna, le gioie e le sconfitte, per dimostrare che esiste per ciascuno di noi una "propria stagione", quella del riscatto, della rinascita, della piena espressione della propria vitalità e delle proprie autentiche passioni.

L'appuntamento di Caraglio si presenta come uno dei tanti momenti di incontro con i propri lettori in provincia di Cuneo ed in Piemonte, tenutisi a partire dalla uscita del libro nell'ottobre scorso.

Introduce e dialoga con la scrittrice, Fabrizio Biolé, collaboratore di Cuneo24.it.

Appuntamento ad ingresso libero.