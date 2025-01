Giuseppe Gandino confermato alla guida dell'Unione Nazionale Veterani dello Sport

Nel rispetto delle disposizioni ed indicazioni CONI e delle norme di statuto con alla base un principio di sana democrazia elettiva, i soci della Angiolina Costantino U.N.V.S. APS con regolare votazione si sono recentemente espressi sui componenti del nuovo staff dirigente che avrà compito di guidare l'associazione sul quadriennio olimpico 2025/2028.

Con consensi unanimi riconfermato alla guida del sodalizio sportivo quale presidente Giuseppe Gandino che avrà a disposizione figure dirigenti capaci e professionali che opereranno nel rinnovato consiglio direttivo dell'Unione.

Al fianco di Gandino nella figura di vice presidente Massimo Somaglia.

L'Unione potrà nuovamente godere dell'esperienza di Paola Ballocco, già dirigente apicale dell'associazione, con incarico legato alle risorse economiche.

Riconfermati nello staff UNVS Paolo Carnevale e Sergio Provera, a lui assegnata la delega all'immagine associativa.

In squadra anche Rosangela Tibaldi con il nuovo ingresso di Ettore Sanino: vista l'indubbia esperienza e capacità ad entrambi l'incarico agli eventi sportivi, culturali e sociali.

Revisore dei Conti Claudio Gallizio e Roberto Marengo.

Con unanime consensi Giuseppe Sibona proseguirà ad essere storica figura di riferimento quale segretario del team dirigente sì sportivo con caratteristiche sociali e comunitarie visto il riconoscimento di associazione di promozione sociale (APS) con certificazione ufficiale di formatori rilasciata dal Ministero dell'Istruzione e del Merito (MIM), iscrizione ed adesione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) ed al Centro Servizi per il Volontariato di Cuneo (CSV).

Nello staff della comunicazione, dei social e della progettualità Renato Arduino giornalista de "La Stampa", Paola Rinaldi e Gianfranco Vergnano storico fondatore del sodalizio sportivo già vice presidente Vicario UNVS Nazionale.

"La fiducia che è stata riposta sulla mia persona è motivo d'orgoglio e soddisfazione" - afferma il presidente Giuseppe Gandino che prosegue - "cercherò di ricambiare con quell'impegno volontario espresso in pieno spirito di servizio per un'azione che porterà sul 2026 a festeggiare il ventennio di fondazione. Sarà premura personale indire nel breve un Consiglio Direttivo per panificare diverse idee progettuali che auspico possano essere elementi avvaloranti della nostra realtà associativa che ha nel proprio dna il supporto dei giovani, l'attenzione alla diversa abilità e la vicinanza a soggetti fragili in età avanzata, compito non semplice e non facile stimolato però da quella determinazione che da tempo l'Unione Nazionale Veterani dello Sport è capace di ben concretizzare ed esprimere su Bra e sull'intera area territoriale di rispettiva competenza".