Volley A1F. Firenze-Cuneo 2-3. Cecconello: "Stasera abbiamo avuto una grande reazione" [VIDEO]

Nella settima giornata di ritorno per la Honda Olivero Cuneo è arrivata una bellissima vittoria per 3-2 ai danni de Il Bisonte Firenze. Una gara lunghissima, durata oltre le due ore, in cui le Gatte di coach Pintus sono rimaste focalizzate sull'obiettivo anche nei momenti di difficoltà.

Una vera e propria altalena di emozioni: le biancorosse sono partite bene fin dai primi punti, poi le Bisontine guidate da Davyskiba hanno rimontato di ben 5 lunghezze e si sono aggiudicate il parziale per 25-23. Nonostante il recupero subito, le Gatte non hanno mollato e hanno conquistato con scioltezza il secondo set, 17-25. Terzo parziale ad appannaggio Firenze, trascinata da una grande prestazione di Malual.

Le cuneesi erano sotto due set a uno, ma non si sono scoraggiate e sono tornate in campo con grinta e concentrazione, imponendo il proprio gioco fin dai primi scambi e allungando, per chiudere in sicurezza con un deciso 15-25. E anche al tie-break le Gatte hanno dato tutto, lottando fin dai primi palloni e contenendo ancora una volta i tentativi di rimonta della squadra di casa, vincendo poi 9-15.

Premiata MVP una straordinaria Anastasiia Kapralova, braccio caldo della serata con 21 punti, ma tutte le biancorosse chiamate di causa da Pintus hanno dato il loro contributo: 15 punti per Bjelica e Dodson, 12 per Martinez, 9 per Cecconello, 2 per capitan Signorile e infine Panetoni con 100% di ricezione positiva e 37% di perfetta.

Una grande prestazione corale premiata da due punti fondamentali visti i risultati sugli altri campi: in questo weekend infatti Talmassons ha battuto Pinerolo raggiungendo Roma, sconfitta da Vallefoglia, a quota 13, mentre Perugia si è aggiudicata due punti superando Novara al tie break. Cuneo supera così Firenze in classifica e diventa undicesima, a pari merito con Perugia, che sarà proprio la prossima avversaria delle Gatte.

"Dopo Roma ritrovare la fiducia di squadra non era facile, ma stasera ci siamo unite nei momenti di difficoltà e siamo riuscite a battere Firenze". Ha commentato così Agnese Cecconello, centrale della Honda Olivero Cuneo, autrice di una bella prestazione con 9 punti, 7 in attacco (58%) e due a muro. Fondamentali i suoi primi tempo che spesso hanno aiutato la squadra a uscire dai momenti di difficoltà e a non dare riferimenti al muro avversario.

E sul prossimo match contro Perugia, Cecconello conclude: "Ora abbiamo un giorno di pausa, poi si torna in palestra a dare il massimo. Non possiamo assolutamente rilassarci adesso".

