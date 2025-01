Atletica Saluzzo: medaglia di bronzo per Amorin Gerbeti al 40° cross della Pellerina

Amorin Gerbeti in gara al cross della Pellerina a Torino

Quattro località e altrettante competizioni quelle nelle quali l'Atletica Saluzzo è stata impegnata nell'ultimo settimana.

Cross della città di Oleggio. Sabato 25 gennaio i nostri giovani atleti hanno gareggiato al cross della città di Oleggio. Partendo dalle ragazze, 28ª posizione per Andrea Valt Rubiolo, mentre nei ragazzi 10° posto per Pietro Rosso. Nelle cadette, argento conquistato da Vittoria Audifreddi (8’09’’). A seguire: Matilde Telamone (13ª); Giulia Parola (19ª); Elisabetta Bonardo (21ª); Ilaria Vignolo (25ª); Francesca Sola (32ª); Elisa Aimar (52ª). Nei cadetti: Lorenzo Gallo 7°; Pietro Verra 13°; Giacomo Audifreddi 15°; Giacomo Gerlero 22°; Federico Barotto 23°.

Cross della Pellerina a Torino (foto sotto). Domenica 26 gennaio l’Atletica Saluzzo ha gareggiato al 40° Cross della Pellerina. Sulla lunga distanza, le nostre Mina El Kannoussi e Arianna Dentis si collocano rispettivamente 12ª (25’19’’) e 13ª (25’26’’). Qualche posizione dopo anche Irma Chiavazza 24ª e infine Maddalena Lanzilotti 60ª, nonché 6ª SF50. Nel settore maschile, invece, medaglia di bronzo per Amorin Gerbeti con il tempo finale di 34’27’’. Sul tracciato di 8km, buona 6ª piazza per lo junior Lorenzo Laratore con il tempo di 29’53’’. Nella stessa categoria anche i compagni di squadra: Davide Castello (34°); Gianluca Barbero (81°); Cosimo Stranieri (91°). Al termine della competizione, la nostra società si colloca 9ª per numero di partecipanti.

Mezza maratona di Novara. Per il Saluzzo il fine settimana non è stato dedicato unicamente al cross. Beniamino Sovera (foto sotto) ha infatti portato a casa il 18° posto (1h16’20’’) alla mezza maratona di Novara, mentre Iris Baretta (foto sotto) ha tagliato il traguardo in 68ª posizione (1h21’58’’).

Campionati regionali indoor a Fossano. Ai campionati regionali indoor allievi/junior/promesse, svoltisi a Fossano, Samuele Vittone (nella foto sotto la premiazione) ha conquistato il terzo gradino del podio con il tempo di 6’’26 sui 50m. In batteria aveva corso in 6’’30, aggiudicandosi così il pass per la finale.