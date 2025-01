Cuneo e il parcheggio al Campidoglio: “L’area giusta per dare alla città il parcheggio di testata che ancora manca”

Perché un parcheggio al Campidoglio di Cuneo, invece che nell’area sud? A chiederselo in Consiglio comunale il consigliere Ugo Sturlese (Beni Comuni), che ha portato l’attenzione al centro del primo Consiglio comunale dell’anno.

“La posizione del parcheggio andava valutata nella sua posizione a seconda delle necessità delle varie aree della città – ha detto il decano dell’assise comunale -. Da quanto sappiamo non sarebbero previsti finanziamenti per un collegamento diretto tra il centro storico e il parcheggio, quindi che senso ha realizzarlo lì? Comunque vada servirà, prima o poi, considerare la necessità di un parcheggio posizionato tra il concentrico di Cuneo e l’abitato di frazione San Rocco Castagnaretta. Il problema, lì, è particolarmente sentito e importante e serve darne soluzione”.

D’accordo con le richieste d’informazione di Sturlese anche il collega Giancarlo Boselli (Indipendenti), che ha definito “più che condivisibile” il dubbio avanzato dal primo. Sottolineando anche come la commissione predisposta non si sia mai riunita per vagliare il progetto di realizzazione del parcheggio in questione: “Curioso sarebbe sapere come l’idea di ubicarlo lì sia venuta fuori – ha detto -. Ho l’impressione sia stata presa la decisione con estrema velocità, quasi come elemento giustificativo dell’operazione piazza Europa, la prima cosa che vi è saltata per la mente”.

Boselli ha poi anche sottolineato come una parte della maggioranza – il gruppo di Cuneo Solidale e Democratica – si era dimostrata contraria al progetto, con conseguenti discussioni forti sul tema: “Evidente il gruppo abbia cambiato idea, in qualche maniera e per qualche ragione, ma rimangono i dubbi. Spiace che, ancora una volta, su una scelta di grossa importanza si agisca in maniera dubbia”.

A sostegno del progetto è invece intervenuto Silvano Enrici (Centro per Cuneo): “Questa proposta è stata pensata in maniera tanto veloce che arriva da dieci anni fa: i ragionamenti sull’area del Campidoglio come sede di un parcheggio che dia risposta a pianura e vallate della ‘sinistra Stura’ sono di lungo corso. Ci pare una risposta illuminante alle necessità dei cittadini”.

L'assessore: "Area già indicata nel PUMS"

La risposta all’assessore Luca Pellegrino, che ha chiarito l’origine del progetto: “L’intervento originale di piazza Europa compreso nel Bando Periferie prevedeva il restyling del sagrato e un parcheggio interrato al di sotto; si componeva quindi anche un intervento di mobilità, che il Ministero ci ha richiesto di mantenere per assicurare il finanziamento”.

“Abbiamo realizzato un ragionamento approfondito delle diverse aree della città potenzialmente utili a ospitare il parcheggio, rimanendo però nel confine dei finanziamenti ricevuti – ha continuato l’assessore -. Non abbiamo preso la decisione ‘su due piedi’: il Campidoglio è l’area che lo stesso PUMS definisce come preferenziale per realizzare l’ultimo parcheggio di testata della città”.

Infine, una rassicurazione: “Non dimentichiamo comunque l’area di Cuneo sud, alla quale rivolgeremo specifici ragionamenti. La questione principale diventerà presto quella di collegare questi parcheggi con il centro della città”.