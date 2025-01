L'Acqua Eva Saluzzo lotta ma cede nel finale contro il Torino Teen Basket

Ieri sera al palazzetto di Saluzzo è andata in scena la prima partita del girone di ritorno del campionato di serie d regionale, con l'Acqua Eva Saluzzo che ha dovuto arrendersi, seppur a testa alta, al Torino Teen Basket con il punteggio di 74-66. Un match che si preannunciava difficile, visto che gli ospiti sono i primi in classifica, ma che ha comunque mostrato a tutti i tifosi che la formazione saluzzese è capace di grandi prestazioni.

I ragazzi di coach Siragusa arrivavano a questo incontro con il morale alle stelle, dopo ben 4 vittorie consecutive. La partita è iniziata con grande energia da parte di entrambe le squadre, con il Saluzzo che ha messo in campo tutta la sua determinazione. I primi due quarti sono stati molto equilibrati, ma il Saluzzo è riuscito a chiudere il terzo quarto con un vantaggio di 6 punti, portandosi avanti con il punteggio di 55-49 e facendo sognare i suoi tifosi.

Tuttavia, la squadra di casa non è riuscita a mantenere il vantaggio nel quarto finale. Un parziale di 10-0 a favore del Torino Teen Basket ha segnato il momento decisivo del match, spazzando via le speranze di rimonta dei padroni di casa. Nonostante un buon gioco di squadra e un cuore grande, l'Acqua Eva Saluzzo ha dovuto cedere nei minuti finali, subendo un’ulteriore accelerata dagli ospiti, che non hanno lasciato spazio per recuperare.

Tommaso Giordano è stato il miglior giocatore della partita per Saluzzo, con una prestazione solida in attacco e in difesa, nonostante la sconfitta. La sua energia e capacità di leadership in campo sono stati evidenti, e sicuramente il suo contributo è stato fondamentale per tenere la squadra in corsa fino a pochi minuti dalla fine.

Il palazzetto di Saluzzo era gremito di tifosi, che non hanno mai smesso di incitare i ragazzi in campo. L’entusiasmo e la passione della tifoseria sono stati palpabili, confermando quanto il legame tra la squadra e la città sia forte.

Tuttavia, la mancanza di Gavatorta, bloccato da un infortunio, si è fatta sentire: il giocatore, noto per la sua esperienza e per il suo impatto in campo, avrebbe potuto dare quel valore aggiunto necessario per fermare l’inesorabile corsa del Torino Teen Basket.

Nonostante la sconfitta, per il Saluzzo è fondamentale non fermarsi e concentrarsi già sul prossimo appuntamento, che si preannuncia altrettanto difficile. Sabato 1 febbraio, infatti, la squadra sarà impegnata in trasferta a Nichelino, contro la Ginnastica Torino. Il match, che inizierà alle ore 18:00, sarà un'importante occasione di riscatto per i ragazzi di coach Siragusa, chiamati a dimostrare ancora una volta la loro forza e il loro spirito combattivo.

La sconfitta di ieri non cancella le ottime prestazioni messe in mostra dal Saluzzo nelle ultime settimane, che sta dimostrando di avere più consapevolezza e serenità mentale rispetto al difficile inizio di stagione. La squadra ha ancora molto da offrire e, con il supporto dei tifosi e la giusta determinazione, può continuare a crescere e a lottare per i suoi obiettivi.

Forza Gialloblu!