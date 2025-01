Gabriella Bonino in finale a “Io Canto Senior”

Gabriella Bonino, assistente all’autonomia di Castagnito, sarà tra i finalisti del talent show “Io Canto Senior”, in onda venerdì 31 gennaio su Canale 5 e condotto da Gerry Scotti. Un percorso che l’ha vista protagonista sin dalla prima puntata, in cui ha emozionato il pubblico e conquistato la scena con grinta e talento.

All’inizio, la giuria composta da Iva Zanicchi, Orietta Berti, Claudio Amendola e Fabio Rovazzi sembrava incerta, ma è stato proprio il pubblico a riconoscere subito il suo valore, salvandola e sostenendola. Da quel momento, anche i giudici hanno premiato la sua crescita. Nell’ultima semifinale, Gabriella ha coronato un sogno, cantando insieme a Mietta il celebre pezzo “Quello che le donne non dicono”. Proprio 'Canzoni’ di Mietta era stato a 16 anni il primo brano cantato dalla castagnitese in pubblico. Sui social Gabriella ha voluto ringraziare il pubblico per il sostegno: "Grazie a tutti voi".