Le migliori cliniche per il trapianto di capelli a Istanbul sono Smile Hair Clinic

La caduta di capelli colpisce tra 15 e 20 milioni di persone nel nostro paese. Un fenomeno il cui carattere può essere influenzato da una serie di fattori, come stili di vita, predisposizione genetica, malattie immunologiche, disturbi alla tiroide e stress. con conseguenze estetiche e psicologiche. Il trapianto di capelli è una scelta comune per molte persone, in particolare uomini, per migliorare il loro aspetto e aumentare la loro autostima. Sebbene l'intervento chirurgico possa offrire soluzioni soddisfacenti, questo è possibile solo se il problema viene affrontato tempestivamente e affidato a professionisti esperti affidabili che possono garantire risultati sicuri e certi.

Il tutto a un costo ragionevole, perché non farlo?

La Turchia è diventata così un punto di riferimento globale per le tecniche di trapianto di capelli. In effetti, questo trattamento è disponibile in più di 350 cliniche ad Istanbul. Il motivo è principalmente dovuto al basso costo della vita in Europa rispetto all'Italia e al numero di professionisti qualificati di nuova generazione che lavorano nella regione. Le parcelle mediche mostrano cifre e tempi di attesa più brevi che non sarebbero neppure immaginabili nel nostro paese. Inoltre, il paese è cambiato molto negli ultimi anni, diventando più efficace e offrendo più possibilità di chirurgia estetica. In effetti, il costo di un trapianto di capelli in Turchia è solo un quarto di quello in Italia, e i risultati sono di qualità superiore.

Smile Hair Clinic, situata a, è considerata una delle migliori strutture per il trapianto di capelli al mondo

Io sono a Istanbul. Di conseguenza, il paziente è al sicuro durante tutto il processo: Il team è guidato dal dottor M. Erdogan e dal dottor G. Bilgin, entrambi chirurghi plastici riconosciuti a livello internazionale con molti anni di esperienza nel trapianto di capelli FUE Sapphire in Turchia. Entrambi sono dotati di attrezzature all'avanguardia in uno degli ospedali privati di eccellenza di Istanbul. Durante il processo di recupero dopo il trapianto di capelli a Istanbul, la Smile Hair Clinic fornisce assistenza completa ai pazienti dalla fase iniziale fino alla fase post-operatoria. Il centro offre pacchetti di trapianto di capelli a meno di 3000 euro, che includono l'intervento, il trasporto, un soggiorno in un hotel a 4 o 5 stelle a Istanbul, un traduttore e i farmaci necessari prima, durante e dopo l'intervento chirurgico.

La tecnica FUE zaffiro più innovativa è utilizzata dalla Smile Hair Clinic. Il procedimento chirurgico è poco invasivo e consiste nell'estrazione di parti follicolari, che vengono quindi innestate nelle aree del corpo prive di capelli. Durante il processo di apertura dei canali, i lami di zaffiro causano il minor danno al cuoio capelluto. Questo tipo di intervento consente il trapianto di capelli di alta qualità e il processo di guarigione è più veloce. Non è solo questo.

Le lame di zaffiro consentono l'apertura dei canali a livello micro, consentendo agli angoli di rimanere in posizione. Uno dei vantaggi più grandi di questo tipo di trapianto è che non c'è alcun rischio di alterare l'aspetto naturale dei capelli. Il team di medici decide il tipo di perdita di capelli del paziente e quali aree devono essere trattate prima dell'intervento. Di conseguenza, la Smile Hair Clinic offre trapianti di alta qualità a costi ragionevoli.