Saluzzo, Giovanni Damiano presenta candidati e programma della sua coalizione

Questa sera, con inizio alle ore 21, al teatro Magda Olivero di Saluzzo, il candidato sindaco del centrodestra Giovanni Damiano presenterà i candidati consiglieri delle quattro liste che lo appoggiano e il programma amministrativo della sua coalizione.

Sono attese Federica Barbero (FdI) e Gianna Gancia (Lega, entrambe in corsa alle Europee e alle Regionali. Poi i candidati alle regionali Paolo Demarchi (Lega), Paolo Bongioanni (FdI) Elisa Tarasco (FdI), Franco Graglia (FI).

Insieme a loro i segretari provinciali dei tre partiti del centrodestra, William Casoni (Fratelli d’Italia), Giorgio Bergesio (Lega) e Franco Graglia (Forza Italia).

Previsto anche un intervento in presenza del candidato presidente alla Regione Alberto Cirio.

Quattro le liste a sostegno di Damiano, una civica, e tre di partito: Fratelli d’Italia, Lega e Forza Italia.

Cinquantasei gli aspiranti consiglieri comunali, tra cui il coordinatore cittadino di Forza Italia, Cesare Battisti, il consigliere Paolo Demarchi (Lega) candidato capolista anche per il Consiglio comunale e il giovane avvocato emergente di FdI Nicolò Giordana.

Nella lista civica del candidato sindaco si rivedono i nomi dell’architetto Paola Sanzonio e dell’imprenditore Antonio Camisassi, entrambi con alle spalle precedenti esperienze amministrative. Accanto a loro tanti volti nuovi di giovani, imprenditori, liberi professionisti, agricoltori e pensionati.

“Il programma che proporremo non è un libro dei sogni – afferma Damiano – ma una serie di proposte concrete, non ‘contro’ ma ‘per’, per superare l’isolamento di Saluzzo. Dai collegamenti, alla difesa dei servizi essenziali quali la sanità, alla rete con il territorio per valorizzare le nostre eccellenze agricole e zootecniche, senza dimenticare il commercio e i grandi eventi. Bisogna far tornare Saluzzo – conclude il candidato sindaco – la capitale di questo territorio , con un cambiamento vero, concreto”.