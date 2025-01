Turismo, bando per l’esame nazionale di guida turistica. Ciaburro: "Atteso da oltre dieci anni in Granda"

“Il Governo Meloni ribadisce l’impegno a sostegno del turismo, dando risposte concrete alle esigenze del territorio”.

Con queste parole l’onorevole di Fratelli d’Italia Monica Ciaburro, commenta il bando per l'esame nazionale di abilitazione per le guide turistiche.

“Un’altra promessa mantenuta e che aree ad alta vocazione turistica come quelle della provincia di Cuneo, attendono da oltre dieci anni - sottolinea Ciaburro -. Questo esame è di fondamentale importanza per dare valore a una figura professionale essenziale per qualificare il comparto. Una riforma epocale, per regolarizzare un intero comparto. Un atto che mai nessun Governo precedente ha mai preso in considerazione”.

L'istituzione dell'esame e dell'elenco nazionale delle guide turistiche, fungono da doppia garanzia: da un lato, per le guide, perché ne riconoscono la professionalità e la specializzazione contrastandone l'abusivismo. Dall’altro lato per i turisti, che possono contare su competenze certificate.