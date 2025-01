Val Tanaro Rugby vs Rosafanti: una sfida importante per mantenere la vetta del girone

Il Val Tanaro Rugby, attualmente in cima alla classifica del girone, cercherà di mantenere la sua posizione di leader con una vittoria contro i Rosafanti Rugby. La squadra padrona di casa è determinata a dimostrare il proprio valore e a consolidare il primato nel campionato.

I Rosafanti Rugby, d'altra parte, saranno determinati a sorprendere gli avversari e a conquistare punti preziosi per la classifica.

Sarà una sfida combattuta, con entrambe le squadre che daranno tutto per ottenere la vittoria.

Luca Spertino, con la sua grandissima esperienza rugbistica, ha condiviso la sua analisi sugli allenamenti di mischia dei cinghiali: "Il nostro pacchetto di mischia ha lavorato duramente per migliorare in ogni aspetto del gioco. Abbiamo dedicato sessioni specifiche alla resistenza, alla coordinazione e alla tecnica. Ogni allenamento è studiato per simulare situazioni di partita, così da prepararci al meglio per qualsiasi sfida ci si presenti. La coesione tra i giocatori è fondamentale e abbiamo fatto grandi progressi nel lavorare insieme come un'unica unità. Questi allenamenti mirati ci hanno permesso di affrontare con successo anche i pacchetti di mischia più ostici del campionato."

Enrico Fresia, tornato a giocare quest'anno, ha voluto mettere la sua esperienza a disposizione dei giovani: "Sono davvero felice di essere tornato a giocare. È un privilegio poter condividere la mia esperienza con i più giovani e vedere come crescono e migliorano. Gli allenamenti sono intensi, ma la dedizione e l'entusiasmo dei ragazzi rendono tutto più gratificante. È fantastico vedere come si impegnano e quanto crescano partita dopo partita. Spero di poter contribuire al loro sviluppo e al successo della squadra."

Non mancate alla partita per assistere ad un bel pomeriggio di rugby. L'appuntamento è quindi per domenica 2 febbraio alle 14:30 presso il Centro Sportivo "Padre Calleri" di Farigliano.