A Tetti di Dronero l’ultimo saluto all’ex postino Teresio Degiovanni

Lo ricordano tutti: arrivava con la sua divisa, con il suo fare discreto suonava il campanello per consegnare le lettere, ma soprattutto era sempre estremamente gentile. A Tetti di Dronero avranno luogo domani pomeriggio, venerdì 31 gennaio, alle ore 15 i funerali dell’ex postino Teresio Degiovanni.



Di anni 84 ed originario della frazione, era entrato alle poste di Dronero nel 1975, lavorando fino al 2001 quando poi era andato in pensione. Riservato, attento, generoso e professionale, con molto affetto è ricordato anche dai suoi ex colleghi. Appassionato inoltre di agricoltura, il signor Teresio se ne dedicava nel tempo libero. Faceva inoltre il fieno e tagliava la legna ma, soprattutto, in quel tempo dedicato alla natura ritrovava se stesso. Un contatto prezioso per lui, possibile prima di tutto grazie alla preghiera. Era infatti un uomo dalla fede profonda e molti nel corso della sua vita sono stati i pellegrinaggi a Lourdes, da Padre Pio o a Medjugorje.



Marito e papà amorevole, resterà nel cuore della moglie Maria Cristina e della figlia Ilaria, come anche in quello della sorella Catterina e di tutti i parenti. Nella Parrocchia di Tetti di Dronero questa sera, alle ore 20, verrà recitato il rosario.