Proseguono ad Alba i festeggiamenti per i trent’anni della Carovana

Nell’ambito dei festeggiamenti dei trent'anni, l'associazione La Carovana parteciperà agli spettacoli teatrali del 16 e 17 febbraio presso il Teatro Sociale, a cura della compagnia teatrale Il Menestrello. Sabato 1 marzo sarà invece il momento del Carnevale, con una polentata pomeridiana presso il Circolo ACLI di Scaparoni, occasione per condividere un momento di festa con volontari e famiglie.

Trent’anni di solidarietà, inclusione e impegno. Il 2025 segna un traguardo importante per La Carovana, associazione che opera a favore dei diversamente abili e delle loro famiglie nel territorio di Alba e nei comuni limitrofi. Nata formalmente nel settembre 1995, ma con radici che affondano nella fine degli anni Settanta, l’associazione si prepara a celebrare questo anniversario con un anno ricco di iniziative e progetti.

"Questo anniversario rappresenta un'opportunità per celebrare il percorso fatto finora e per consolidare il nostro impegno futuro", afferma Filippo Cervella, presidente dell’associazione. "In tre decenni siamo riusciti a creare una realtà accogliente, capace di supportare le persone con disabilità e le loro famiglie. Guardiamo avanti con la stessa determinazione e con il desiderio di continuare a fare la differenza".

Nel fine settimana del 21 e 22 giugno, il Cortile della Maddalena ospiterà un pomeriggio di intrattenimento con la partecipazione di diverse associazioni del territorio, spettacoli e un concerto serale con band locali e un gruppo musicale torinese composto da ragazzi disabili. La domenica sarà dedicata alla commemorazione, con una messa presso il Duomo di Alba in ricordo di chi ha contribuito alla crescita dell’associazione e un pranzo comunitario nei locali della parrocchia.